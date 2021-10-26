خاص| مستشار الرئيس عن الحالة الصحية لهالة زايد: "وعكة بسيطة والأمور تتحسن"

كتب- حاتم أبوالنور:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تطورات الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب نقلها لأحد المستشفيات إثر تعرضها لأزمة صحية.

وقال "تاج الدين" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الدكتورة هالة زايد تعرضت لوعكة صحية بسيطة، دخلت على إثرها المستشفى والأمور تتحسن حاليًا وستخرج سريعًا من المستشفى ونتمنى لها الشفاء".​

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