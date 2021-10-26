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حلان لا ثالث لهما.. ماذا تفعل حال رفض طلبك لاستخراج ترخيص بناء؟

10:53 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
حلان لا ثالث لهما.. ماذا تفعل حال رفض طلبك لاستخراج ترخيص بناء؟

ماذا تفعل حال رفض طلبك لاستخراج ترخيص بناء؟

كتب- محمد نصار:

تواصل المركز التكنولوجية في الأحياء على مستوى الجمهورية استقبال طلبات إصدار تراخيص البناء الجديدة وذلك منذ فتح باب استخراج التراخيص.

وسمحت الحكومة باستكمال أعمال البناء وإصدار التراخيص بعد الانتهاء من إصدار منظومة البناء الجديدة بشقيها الاشتراطات والتراخيص وتطبيقها تجريبيا وبصورة جزئية لمدة شهرين ومن ثم تعميمها.

وربما تواجه طلبات المواطنين لإصدار تراخيص البناء بالرفض وذلك لعدة أسباب من أهمها عدم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء حسب الأوضاع الحالية.

حتى لا يتم رفض طلبك.. مصير طلبات تراخيص البناء الجديدة في حالة عدم استيفاء الأوراق

وفي حالة رفض طلب الترخيص فنصت الاشتراطات الجديدة على أنه يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 111 من قانون البناء الموحد.

وتعمم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى جميع المدن والعواصم في المحافظات في حين يتم استثناء القرى من عملية التطبيق.

وفي المقابل تعمم منظومة التراخيص البنائية الجديدة على مستوى المدن والقرى فلا يمكن البناء بشكل قانوني ودون مخالفة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة في المدن حسب الاشتراطات الجديدة وفي القرى وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

تراخيص البناء طلبات الترخيص أعمال البناء المراكز التكنولوجية

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