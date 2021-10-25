"انفتاح على كل التيارات".. جابر نصار: إلغاء الطوارئ معناه انتهاء التهديد وتجاوز الصعاب

(مصراوي):

ثمّن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون الدستوري، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه قرار عظيم وتاريخي وملهم ويعيد الأمور إلى نصابها.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "القرار يعني أنه لم يعد هناك تهديدًا يستدعي فرض حالة الطوارئ، وهو قرار يعزز استقرار الدولة على جميع المستويات".

وأضاف نصار: "القرار على المستوى السياسي، معناه أن الدولة تمكنت من بناء أركانها، وتجاوز كل الظروف الصعبة التي مرت بها".

وأكمل: "على المستوى الاقتصادي يعطي القرار رسالة للمستثمرين ويعزز استقطاب رؤوس الأموال، ويعمل على الانتعاش الاقتصادي، ويعطي حافز معنوي كبير أمام الاستثمارات الدولية".

أما تأثير القرار اجتماعيًا فقال نصار: "سيؤدي إلى الانفتاح على كل التيارات الاجتماعية، وضمان تدفق الآراء بطريقة سلمية، والقرار خطوة في الاتجاه الصحيح".

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