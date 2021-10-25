زيارات وجولات حدودية.. نائب يكشف استراتيجية "دفاع الشيوخ" في دور الانعقاد الثاني

كتب- مصراوي:

كشف النائب مجدي القاضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للمجلس، مؤكدًا أن للجنة أهدافًا استراتيجية ستعمل على تحقيقها.

وقال القاضي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت على مدار الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ خطتها الاستراتيجية للعمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار مصر والمنطقة لب وأساس عمل اللجنة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن تحديات الأمن القومي المصري في ضوء التطورات الإقليمية والدولية على مائدة مناقشات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، منوهًا بأن الأمن القومي المصري والعربي يمثل أولوية للجنة.

ونوه القاضي بـأن تماسك الجبهة الداخلية المصرية في ضوء حروب الجيل الرابع والخامس، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، هو في صميم أعمال اللجنة وأعضائها في دور الانعقاد الثاني، مؤكدًا أن اللجنة تتمتع بخبرات وكفاءات قادرة على المساهمة مع الجهات التنفيذية في وضع استراتيجية مواجهة التحديات.

وأشار النائب إلى أن الأبعاد الاستراتيجية لقضايا المياه؛ خصوصًا الأمن المائي المصري، تحدٍّ تعمل اللجنة على وضع الاستراتيجيات لمواجهته تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي واستراتيجيته في التعامل مع هذا الملف الذي يهم الشعب المصري كافة.

ولفت القاضي إلى أن هناك خطرًا حقيقيًّا؛ وهو الزيادة السكانية وانعكاساتها على الأمن القومي، إذ تمثل مسارًا حقيقيًّا لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني عبر التنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والمتخصصين، مشددًا على أن مصر لن تتنازل عن قطرة مياه من حقها التاريخي.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ إلى أن الأمن السيبراني يمثل أهم التحديات التي تواجه مصر والعالم، مشيرًا إلى أن المتخصصين في أمن المعلومات والإعلام والأمن الوطني هم أساس الاستراتيجية المصرية في المواجهة، بالإضافة إلى إجراءات الجهات التنفيذية صاحبة الشأن.

وكشف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عن عقد اللجنة خلال المرحلة المقبلة العديد من الاجتماعات لمناقشة عدد من الملفات المهمة وتحت عناوين قادرة على الاستفادة من الخبراء؛ مثل "البعد الاجتماعي للأمن القومي: تفعيل مبادرات.. صعيد بلا ثأر"، بحضور مقدمي المبادرة وعدد من المحافظين والوزراء، وكذلك حوادث الطرق في مصر: استراتيجية المواجهة الشاملة، وغيرها من القضايا.

وتابع القاضي بأن اللجنة ستقوم بتفعيل فكرة التنسيق مع بعض لجان المجلس؛ مثل التنسيق مع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية لتحقيق بلورة رؤى مشتركة إزاء عدد من القضايا المثارة في اللقاءات مع ممثلي الدول الأجنبية والوفود الأجنبية؛ خصوصًا تلك المعنية بقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومزاعم حقوق الإنسان في مصر، وكذلك حض الدول المعنية على إدراج الجماعة الإرهابية في الخارج وعناصرها ضمن الجماعات الإرهابية المحظورة في تلك الدول وتسليم المطلوبين للسلطات القضائية المصرية من خلال تعزيز أوجه التعاون القضائي مع تلك الدول.. وكذلك التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة في مجال تعزيز الهوية والانتماء للوطن في برامج رعاية النشء والشباب.

وأكد النائب أن اللجنة منفتحة على كل اللجان والقضايا؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار لمصر وشعبها.

وتعقد اللجنة خلال الأسبوع الحالي والأسابيع المقبلة اجتماعات من أجل تفعيل خطتها للحفاظ على الأمن والاستقرار بمصر والمنطقة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار العمل على مواجهة التحديات.