رئيس القابضة للمياه: الدولة بدأت خطوات مبكرة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق بدأت خطوات مبكرة في تطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إعادة هيكلة القطاع منذ أكثر من 15 عاما، لتكون الجهات التي تدير القطاع في مصر حاليا هي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك.

جاء ذلك في جلسة حول سياسات الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

واستعرض رئيس الشركة القابضة، التجربة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.. موضحا دور الشركة القابضة وشركاتها التابعة في تنقية وتحلية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، للوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب من خلال تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، وأهمها تقديم خدمة متميزة للعملاء، وتحقيق التوازن المالي، وتنمية وعي المواطنين بقضايا المياه، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتنمية الاستثمارات.

وقال رسلان إن من أهم التحديات المائية الحالية هى الزيادة السكانية المضطردة، لذا اتجهت الحكومة لإيجاد مصادر بديلة من المياه، حيث تتوسع حاليا في تحلية مياه البحر كمصدر هام للمياه بالمحافظات الساحلية، بهدف عدم نقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة من خلال شبكات بأطوال تصل لمئات الكيلومترات، فضلا عن التعديات على خطوط نقل المياه، مما يؤدي إلى إهدار كميات هائلة من المياه.

وأضاف أنه تم وضع خطة استراتيجية لاستثمارات تحلية مياه البحر حتى عام 2050 بمشاركة القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن الشركة القابضة لديها مخطط عام يوضح كافة الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب والصرف الصحي، ويتم تحديثه دوريا طبقا للاحتياجات من حيث التوسعات المستقبلية والتطور العمراني والسكاني.

وأكد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم أولويات المرحلة الحالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان أن الشركة القابضة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، تهتم بملفات توعية المواطنين وترشيد الاستهلاك، وبناء القدرات وتأهيل العنصر البشري، وتطوير المهارات الإدارية والفنية لمختلف المستويات الإدارية، كما تهتم أيضا بجودة مياه الشرب، والتي شهدت تطورا ملحوظا لمنظومة الجودة من خلال مراقبة جودة المياه بجميع مراحل الإنتاج عبر منظومة المعامل سواء المركزية أو المتنقلة ومعامل المحطات والمعمل المرجعي لمياه الشرب، بالإضافة إلى وضع خطط سلامة ومأمونية المياه لتغطية جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر إلى المستهلك والحفاظ على استثمارات الدولة وصحة المواطنين.

وقال إن الدولة أولت قطاع الصرف الصحي أهمية بالغة، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية ارتفاعا ملحوظا في الست سنوات الأخيرة، مع الاهتمام برفع كفاءة المحطات، وتأهيلها للحصول على على شهادة الإدارة الفنية المستدامة وهي شهادة دولية تمنح في مجال المرافق لتحسين أداء المحطات، ووضع خطة لتطوير منظومة تقليل الفاقد مع التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.

وأشار إلى أن من أهم المحاور التي تسعى الشركة القابضة لتحقيقها هو نشر ثقافة الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه والسلوكيات المثلى في التعامل مع المياه.

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، تنظيم العديد من الجلسات رفيعة المستوى، منها "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023"، والاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة لعدد من الدول العربية.​