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بـ49 جنيها للكرتونة.. "التموين" تطرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية.. صور

12:33 م الأحد 24 أكتوبر 2021
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كتب- محمد سامي:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت وزارة التموين، بدء شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات، في استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وطرحه للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيهًا لطبق البيض الأبيض عدد 30 بيضة.

وبحسب بيان اليوم، من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 7000 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ.

وقال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم متابعة الأسواق والتي لوحظ خلالها أنه تم بالفعل تخفيض سعر كرتونة البيض في السوق المحلية ما بين 2 و 3 جنيهات، وذلك للبيع المباشر للمستهلك.

وأكد خليل، أنه من المتوقع أن تهبط مرة أخرى أسعار كرتونة البيض في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري.

المجمعات الاستهلاكية الشركة القابضة للصناعات وزارة التموين كرتونة البيض البيض الدواجن وزارة الزراعة

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