"كنت واقفة على جنب".. الشيف غالية تكشف تفاصيل تعرضها لحادث مروري (صور)

كتب- مينا غالي:

كشفت الشيف غالية، تفاصيل الحادث المروري الذي تعرضت له على طريق الواحات بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.

وقالت غالية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نقلت إلى أحد المستشفيات القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي، لإجراء الفحوصات اللازمة".

وأضافت غالية: "كنت راكنة أنا وجوزي في الحارة المرورية أقصى يمين الطريق، وفوجئت باصطدام عربية شيروكي من الخلف، ما أدى لفقداني الوعي على الفور".

وأكدت غالية أنها خرجت من المستشفى وتنتظر الآشعة التي أجرتها على الظهر، مضيفة أنها تلقت علاج بسبب الكدمات التي تعرضت لها.

تعرضت الشيف غالية، اليوم السبت، لحادث سير مروع، حيث اصطدمت سيارتها بسيارة الشيف يسري- وفق ما ذكرته قناة الشمس الفضائية.

ونشرت صفحة قناة الشمس بموقع فيسبوك عددًا من الصور للحادث، وعلقت عليها: "الست غالية تتعرض لحادث سير مروع باصطدام سيارتها بسيارة الشيف يسري".

وأظهرت الصور شدة حادث الاصطدام، لكن لم تتعرض الشيف غالية سوى لكدمة دون وقوع إصابات كبيرة جراء الحادث.

وتقدم السيف غالية برنامج أكلة بلدي على قناة "الشمس".

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