لسد العجز الصارخ.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإعادة تعيين الـ36 ألف معلم

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار فوري بإعادة تعيين الـ36 ألف معلم لسد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية.

وقال النائب، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، إنه بعد التصريحات المهمة من وزير المالية حول إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز في المعلمين، فإن الأمر يتطلب سرعة التدخل من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تعيين الـ 36 ألف معلم؛ خصوصاً أن هؤلاء المعلمين قد وقع عليهم الظلم.

ووجه رمزي التحية إلى وزير المالية الذي أعاد الأمل في ملف تعيين المعلمين لسد العجز داخل مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مطالباً الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، باستغلال هذه التصريحات والتقدم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يطالب فيها باتخاذ قرار فوري بإعادة تعيين الـ36 ألف معلم.

وطالب النائب المسؤولين عن منظومة التعليم قبل الجامعى بضرورة تطوير أداء المعلمين للتعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية الجديدة والتعامل مع الكمبيوتر والتابلت، إضافة إلى تعليمهم اللغات والتعامل مع النظام التعليمي الجديد لسد عجز المعلمين مع تطوير أداء المعلمين؛ لأن نظم التعليم الجديدة تختلف بصورة جذرية مع التعليم القديم القائم على الحفظ والتلقين، مؤكداً أن النظام الجديد القائم على الفهم والإبداع والتفكير والابتكار ليتواكب مع النظم العالمية في تطوير التعليم لن يؤتي ثماره ونجاحه إلا من خلال قدرة المعلمين أولاً على استيعاب النظم الحديثة للتعليم؛ لأنه دون تطوير حقيقي في أداء المعلمين لن يكون لدى أبنائنا في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي القدرة على مواكبة نظم التعليم الحديثة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد كشف عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن حجم احتياجات الوزارة إلى معلمين جدد.