Masrawy logo white

انطلاق فعاليات كأس "الشهيد زكريا كمال" للمراكب الشراعية برعاية وزارة الري

11:19 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
انطلاق فعاليات كأس "الشهيد زكريا كمال" للمراكب الشراعية برعاية وزارة الري

وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

​أعطى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إشارة البدء لفعاليات سباق كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية، ظهر اليوم الجمعة، في نادي يخت القاهرة بمشاركة 56 قاربًا ممثلة لنوادي اليخوت والأنشطة البحرية.

ويعقد السباق إحياء لذكرى الشهيد طيار زكريا كمال قائد سرب السوخوي صاحب الطلعة الجوية الأولى لسلاح الطيران المصري في حرب 6 أكتوبر 1973 وبطل الجمهورية في سباق القوارب الشراعية طراز "Finn" الأوليمبي.

ويدخل كأس الشهيد زكريا كمال للمراكب الشراعية عامه الثالث يمثل إحدى فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذي تنطلق فعالياته يوم الأحد بكلمة افتتاحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة رفيعة المستوى.

وزير الري أسبوع القاهرة للمياه الشهيد زكريا كمال

الخبر التالى:

وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنعي "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين لبحث التعاون في التصنيع العسكري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا