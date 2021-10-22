حدث الـ9 ونص مساء.. معهد الفلك يكشف تفاصيل ظاهرة فلكية والمكان الأفضل لمشاهدتها

(مصراوي):

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه نظرًا لورود اتصالات وتساؤلات عديدة عن حدث يبدأ من الساعة 9 مساء اليوم أطلق عليها البعض ظاهرة كونية فريدة، نوضح أنه طبقًا للبيان عن الأحداث الفلكية لشهر أكتوبر، والمنشور على صفحة المعهد على "فيسبوك" الآتي:

1- خلال الفترة من 21 و22 أكتوبر تظهر شهب الجباريات، وهي من الزخات المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابًا في الساعة عند الذروة.

2- تأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي الشهير، والتي تحترق في الغلاف الجوي الأرضي في صورة شهب.

3- سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام بالنسبة لرؤية عدد كبير منها، حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

4- أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تمامًا بعيدًا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل، حيث تسقط الشهب كما لو كانت آتيه من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

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