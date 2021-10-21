التنمية المحلية: دورات لتقييم أداء العاملين لقياس رضا المواطنين

(مصراوي):

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تنظم دورات لعمل تقييم أداء العاملين بقياس رضا المواطنين عن الخدمات، موضحًا أن هدف تلك الدورات بناء الإنسان بأسلوب علمي وحصري في مختلف المحافظات لتطوير الإدارة المحلية، ما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدم للمواطن المصري، من أجل أن نصل إلى رضا المواطن المصري على الخدمات في وحدات المجلس المحلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجرى إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات من خلال تطوير دورات العمل، لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات سواء في المراكز التكنولوجية أو الأحياء والمركز والمدن في ملفات مثل النظافة وخدمات أخرى.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك تأثيرًا قويًا للغاية للمواطن ورضا المواطن على تغيير القيادات، حيث إنه خلال 3 أشهر حدثت تغييرات كثيرة في عدد من المحافظات آخرها تغيير 14 قيادة في 7 محافظات من أجل تحفيز الإدارات المحلية والقيادات التي أظهرت رضا المواطن عامة وعمل ترقيات لهم.