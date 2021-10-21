"في قلب التاريخ والعراقة".. نجل أنتوني كوين يكشف تفاصيل معرض "الأبد هو الآن" بالأهرامات

(مصراوي):

عبر الفنان التشكيلي الإيطالي الأمريكي لورنزو أنتوني كوين، عن سعادته الغامرة بمشاركته في معرض "الأبد هو الآن"، الذي يقام في سفح الأهرامات بمشاركة دولية واسعة.

وقال نجل الفنان العالمي أنتوني كوين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "شاركت بأعمال كثيرة في كثير من الدول، وعبرت عن كثير من الأفكار مثل الصلابة والصمود ولكن مشاركتي اليوم مختلفة تماما لأنني مدعو للمشاركة بعمل في قلب التاريخ والعراقة، ولست موجودًا هنا للتنافس مع أقدم الحضارات في العالم".



وأضاف: "فكرة العمل التي تجسد التقاء اليدين تشبه الأهرامات في شموخها، واستخدمت خامات شفافة حتى لا أحجب رؤية المشهد الأثري، وهذا العمل مكوّن من 36 ألف قطعة حديد، واستغرق تنفيذه 9 أشهر".

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التي مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن.



وذكر بيان مؤسسة "أرت دي ايجيبت" أن المعرض - الذي يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.



ويشارك فى المعرض 10 من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالإضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد.