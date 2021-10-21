يزيد الإصابة بمضاعفات كورونا.. الصحة تحدد 4 أضرار رئيسية للتدخين
كتب- أحمد مسعد:
حددت وزارة الصحة والسكان 4 مخاطر حول تأثير التدخين على جسم الإنسان خلال جائحة فيروس كورونا.
وقالت الصحة، في منشور توعوي، اليوم الخميس: التدخين يضعف الرئتين ويضعف المناعة ويعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب.
وأكدت الوزارة، على أن التدخين قد يزيد من مضاعفة مخاطر فيروس كورونا حال الإصابة به.
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