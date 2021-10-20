رئيس مصر للطيران يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد، للوقوف على ما تم من إنشاءات بالمبنى تمهيدًا لافتتاحه، مؤكدًا أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها قطاع الطيران بشكل عام ومصر للطيران بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة الوطنية مستمرة فى تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية.

وأكد المهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، أن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل، وإبراز مكانة الشركة لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية في مكان واحد متميز، يتوافر فيه كافة الإمكانيات الفنية و اللوجستية.

واستعرضت المهندسة رشا عزمي، باستعراض تفاصيل المشروع، وأشارت الي أن الموقع يتكون من 5 مبانى، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة الخدمات الأرضية، وتابعت أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسي قطاع المشروعات، وأضافت أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هي 48 شهرًا، توقفت بعض الأعمال به بسبب جائحة كورونا العالمية.