انطلاق التدريب العسكري "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك، "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري، في منطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوي الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية، واصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبان في تنفيذ مختلف المهام.

ويأتي التدريب "حماة الصداقة - 5" في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وفي ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات.