مدبولي يلقي كلمة بالجلسة رفيعة المستوى في أسبوع القاهرة للمياه.. الأحد المقبل

كتب- مصراوي:

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣"، يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من (٢٤- ٢٨) أكتوبر الجاري.

ويشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى نخبة من الوزراء من دول العالم، وكبار ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية، والقادة والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والأميرة/ سمية بنت الحسن، سفير النوايا الحسنة للعلوم والسلام باليونسكو، والدكتورة/ رولا داشتي وكيل الأمم المتحدة ورئيس منظمة الأسكوا، وجلبرت هونجبو رئيس هيئة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ورئيس المجلس العالمي للمياه، ولوي زينم وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومسؤولين رفيعي المستوى من منظمة الفاو، ووزراء المياه بالدول العربية والأوروبية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسؤولين من مصر ومختلف دول العالم.

وتعد هذه الجلسة رفيعة المستوى من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في مارس عام ٢٠٢٣؛ حيث وضعت مصر أسبوع القاهرة للمياه في دورتيه الرابعة الحالية والمقبلة في أكتوبر ٢٠٢٢ على مسار عقد المياه الأممي، وخصصت يوماً كاملاً لفتح نقاش موسع شامل بين مختلف أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والمرأة والشباب، وذلك حول شتى جوانب "عقد المياه ٢٠١٨– ٢٠٢٨" ومتطلبات التعاون الدولي في هذا الصدد، وتقديم مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن مصر تسعى من خلال مسار عقد الأمم المتحدة للمياه لدفع الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التعاون العابر للحدود لتحقيق الاستقرار الإقليمي على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأضاف وزير الري أن الجلسة العامة رفيعة المستوى سيعقبها عدد (٤) جلسات متخصصة رفيعة المستوى عن "حالة المياه في المناطق القاحلة"، "التعاون في مجالات المياه والمناخ- أفضل ممارسات وقصص النجاح"، "التمويل- التحديات والفرص"، "الابتكار من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية".