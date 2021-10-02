القبض على راكب يهرب زجاجات ماريجوانا مخدرة في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، كمية من سائل الماريجوانا المخدر مع راكب مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية في الصالة الحمراء على الحقائب المتخلفة، تقدم أحد الركاب للتفتيش على حقيبتين خاصتين به، قام أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف أحمد عبدالتواب مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويًا، ما أسفر عن ضبط 17 قطعة منهم 14 آمبول زجاجي خاص بالشيش الإلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، و2 قطعة خاصة بتلك الشيش بداخلهما نفس السائل، وشيشة إلكترونية بها نفس السائل أيضًا.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجم