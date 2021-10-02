Masrawy logo white

القبض على راكب يهرب زجاجات ماريجوانا مخدرة في مطار القاهرة

07:01 م السبت 02 أكتوبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، كمية من سائل الماريجوانا المخدر مع راكب مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية في الصالة الحمراء على الحقائب المتخلفة، تقدم أحد الركاب للتفتيش على حقيبتين خاصتين به، قام أحمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف أحمد عبدالتواب مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويًا، ما أسفر عن ضبط 17 قطعة منهم 14 آمبول زجاجي خاص بالشيش الإلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، و2 قطعة خاصة بتلك الشيش بداخلهما نفس السائل، وشيشة إلكترونية بها نفس السائل أيضًا.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجم

ماريجوانا جمارك مطار القاهرة مخدرات الشيش الإلكترونية

الخبر التالى:

تصوير جوي.. شاهد كوبري تقاطع طريق الأوتوستراد الجديد مع الدائري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -وزارة الرياضة تخطر الزمالك ببطلان فتح باب الترشح للانتخابات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا