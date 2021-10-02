متحف الحضارة يستقبل وفدا من أعضاء البرلمان العربي.. صور

وزيرا التنمية والسياحة والآثار يتفقدان طريق الكباش استعدادًا لافتتاحه-

كتب- يوسف عفيفي:

قال المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه استقبل وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربى، على هامش زيارتهم الحالية لمصر، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف.

وبحسب بيان اليوم، رحب غنيم بأعضاء الوفد، حيث قام بتعريف الوفد بالموقع الفريد للمتحف الذى يقع فى مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذي يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية.

وأجرى الوفد، جولة داخل القاعة الرئيسية بالمتحف، واصطحبتهم نسمة أحمد أمينة متحف داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، بأن متحف الحضارة يعد مشروعا حضاريا شاملا على أرض الفسطاط، يعمل على تحقيق الإبداع الثقافي والتميز في نشر الوعي الفكري والحضاري للجميع، وتتنافس الأسر في كل أنحاء العالم لزيارته والتعرف على هذه الدرر الثمينة التي تحتويه.

وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف، إلى أنه في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة متحف الحضارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.