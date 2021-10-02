الرئيس السيسي يكرم شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين قضوا في العمليات الإرهابية

القاهرة- أ ش أ:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين قضوا في العمليات الإرهابية.

جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري المنعقدة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، بحضور رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي وشاح النيل باسم الشهيد المستشار هشام محمد زكي بركات النائب العام، وتسلمه نجله المستشار محمد هشام بركات، ونجلتيه المستشارة مروة هشام بركات والسيدة دعاء هشام بركات.

كما قدم الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثانية باسم الشهيد المستشار عمر محمد حماده شحات وكيل مجلس الدولة، وتسلمه المستشار طه محمد عبده، كما سلم وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية باسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلمته زوجته الدكتور غادة عبدالله عباس.

كما قدم الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة باسم الشهيد المستشار عبدالمنعم مصطفى محمد عثمان قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلمه والده مصطفى محمد عثمان، كما قدم وساما إلى الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلمه المستشار شريف فاروق حامد.

كما قدم الرئيس السيسي وسام الطبقة الثالثة إلى الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية، وتسلمه والده الدكتور مصطفى حسني مصطفى.​