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المتحدث العسكري: المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا فى علاج الألم

01:44 م السبت 02 أكتوبر 2021
المتحدث العسكري: المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا فى علاج الألم

المركز الطبي العالمي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الأمريكي، الدكتور عمرو زيدان خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب باستخدام أحدث جهاز للتردد الحراري وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئي والكلي بالجسم وإزالة الغضروف بدون جراحة وعلاج الغضروف بالتردد الحراري المبرد وعلاج كسور الفقرات.

وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية: "أن ذلك يأتي خلال الفترة من 3 ـ 6 أكتوبر الجاري، على أن تنظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة.

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المركز الطبي العالمي خبير علاج الألم المتحدث العسكري عمرو زيدان

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