وزيرة البيئة: رئاسة مصر لتسيير جلسة تمويل المناخ دليل على دورها الريادي في القضية

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تسيير أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر (cop 26)، لتغير المناخ بمشاركة الاتحاد الأوروبي والسويد وبحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية بالخاصة بموضوع تمويل المناخ، مع الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر التي المطروحة من قبل الدول والأطراف المشاركة في المجموعة التي قامت مصر بتسيير أعمالها.

وقد قامت مصر بالتعاون مع نائب المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء والوزير السويدي بتسيير جلسات العمل الخاصة بتمويل المناخ وضمت عددا من الدول وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، السعودية، جنوب أفريقيا، اليابان، وسويسرا.

وهدفت جلسات العمل لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة المشاركين خاصة وأن تمويل المناخ هو أحد أهم عناصر اتفاق باريس.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترحات الدول المشاركة بالجلسة التي ترأستها حول تعزيز حشد التدفقات المالية المناخية وبعد انتهاء أعمال الجلسة تم إبلاغ رئيس المؤتمر بنتائج هذا التسيير تمهيدا لوضعه في التقرير النهائي للمؤتمر.