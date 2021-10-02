Masrawy logo white

وزيرة البيئة: رئاسة مصر لتسيير جلسة تمويل المناخ دليل على دورها الريادي في القضية

11:09 ص السبت 02 أكتوبر 2021
وزيرة البيئة: رئاسة مصر لتسيير جلسة تمويل المناخ دليل على دورها الريادي في القضية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تسيير أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر (cop 26)، لتغير المناخ بمشاركة الاتحاد الأوروبي والسويد وبحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية بالخاصة بموضوع تمويل المناخ، مع الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر التي المطروحة من قبل الدول والأطراف المشاركة في المجموعة التي قامت مصر بتسيير أعمالها.

وقد قامت مصر بالتعاون مع نائب المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء والوزير السويدي بتسيير جلسات العمل الخاصة بتمويل المناخ وضمت عددا من الدول وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، السعودية، جنوب أفريقيا، اليابان، وسويسرا.

وهدفت جلسات العمل لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة المشاركين خاصة وأن تمويل المناخ هو أحد أهم عناصر اتفاق باريس.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترحات الدول المشاركة بالجلسة التي ترأستها حول تعزيز حشد التدفقات المالية المناخية وبعد انتهاء أعمال الجلسة تم إبلاغ رئيس المؤتمر بنتائج هذا التسيير تمهيدا لوضعه في التقرير النهائي للمؤتمر.

ياسمين فؤاد وزارة البيئة المناخ الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

استقبل الضيوف بالكمامة.. 4 خطوات تحميك من الإصابة بكورونا داخل المنزل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا