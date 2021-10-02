330 عبوة.. إحباط تهريب أجهزة ومستحضرات تجميل في مطار الغردقة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب أجهزة ومستحضرات التجميل، أخفتها راكبة أوكرانية الجنسية داخل حقائبها فور وصولها من كييف، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران رقم "PQ 8101"، والقادمة من مطار كييف الدولي في دولة أوكرانيا، اشتبه هيثم خلف الله في راكبة أوكرانية الجنسية، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة علي أبو الحسن مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أشياء متماثلة، وبالعرض على جابر موسى نائب مدير جمارك، قرر تكليف محمد صبري، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 331 عبوة بها أجهزة ومستحضرات تجميل مخبأة بين طيات ملابسها داخل الحقائب.

وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.