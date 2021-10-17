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رئيس اتحاد منتجي الدواجن: انتهاء أزمة أسعار البيض قريبًا

11:04 م الأحد 17 أكتوبر 2021
رئيس اتحاد منتجي الدواجن: انتهاء أزمة أسعار البيض قريبًا

محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قرب انتهاء أزمة ارتفاع أسعار البيض، عقب الاتفاق مع الجهات المعنية ومنها وزارات الزراعة والتموين والدخلية، والاتفاق على توريد كافة الكميات المطلوبة للسوق المحلي.

وقال عناني في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن اتحاد منتجي الدواجن اتفق على توريد ما يقرب من 750 ألف بيضة يوميًا، مشيرًا إلى أن غدًا سيشهد تواجد عربات أمان التابعة لوزارة الداخلية والتوريد في منافذ وزارة الزراعة والتموين بسعر مناسب يتراوح بين 45 جنيهًا إلى 47 جنيهًا للبيضة الواحدة.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم عقد اجتماع يومي الاثنين والثلاثاء بأعضاء البورصة السلعية لوضع آلية صحيحة لدخول المنتجات الحية "الدواجن-البيض"، لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل على وضع هذه الآلية منذ 3 أشهر.

وأشار إلى أن مصر رائدة في مجال الدواجن وتقترب من الاكتفاء الذاتي بنسبة بلغت 98%، مضيفًا أن عدد العاملين في هذا المجال يتجاوز الـ3 ملايين شخص.

رئيس اتحاد منتجي الدواجن أسعار البيض محمود العناني

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