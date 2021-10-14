مضاعفاتها خطيرة.. الصحة توجّه رسالة جديدة للعائلة بشأن كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وجهت فيه رسالة جديدة إلى العائلة المصرية بشأن لقاح كورونا.
وأوضحت الوزارة قائلة: "لحماية عائلتك من الإصابة بفيروس كورونا ابدأ بنفسك وتلقى اللقاح"، مؤكدة أن اللقاح مجانًا ويقلل من فرص إصابتك بالعدوى ومضاعفاتها الخطيرة.
ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل: www.egcovac.mohp.gov.eg، أو الاتصال على الخط الساخن: 15335.
الخبر التالى:شبورة وانخفاض درجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان