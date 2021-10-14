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الجيزة: رفع 750 حالة إشغال بمنطقة حدائق الأهرام

12:05 م الخميس 14 أكتوبر 2021
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كتب-أحمد مسعد:

شنت أجهزة محافظة الجيزة، أمس الأربعاء، حملة مسائية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

وأسفرت الحملة التي شنتها محافظة الجيزة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والكافيهات بقطاع هضبة الأهرام، عن ضبط ومصادرة 750 حالة إشغال متنوعة و6 ثلاجات و70 قلب شيشة و تروسيكلين و4 استاندات.

وذكرت محافظة الجيزة ،في بيان لها اليوم، أن الحملة استهدفت شوارع الخزان ومتفرعاته والضغط والجيش، لرفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزه بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.
وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مع متابعة تنفيذ الحملات على مدار اليوم.

رفع إشغالات حملات المرافق الجيزة حدائق الأهرام

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