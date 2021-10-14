الإسكان: إنشاء 9 مجمعات خدمية و10 مراكز شباب بمركز إدفو في أسوان

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروعات المخططة الجاري تنفيذها بمركز إدفو بمحافظة أسوان تشمل إنشاء 9 مجمعات لخدمات المواطنين، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتُقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعي – وحدة محلية – مجلس محلى).

وتم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجي، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، إلى جانب إنشاء 10 مراكز شباب، وإحلال وتجديد 3 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 18 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب، ومسطحات خضراء، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، كما يتم إنشاء خدمات أخرى متنوعة.

جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، والتي يتولى تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير، من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، ويضم المركز 9 وحدات محلية، بها 26 قرية، بخلاف توابع تلك القرى.

من جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن الأعمال تشمل أيضا إنشاء 13 كوبري سيارات على المجاري المائية، وتطوير وتوسيع 7 كباري سيارات، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الري، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجاري المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكباري الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة، وبين القرى وبعضها، بجانب إنشاء 9 نقاط إسعاف، وتطوير 3 نقاط إسعاف أخرى لتحسين خدمات الإسعاف المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء 9 مجمعات للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع بالوحدة المحلية، وتضم (وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يساهم في تنمية هذه القرى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، تشمل، تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بجميع القرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مجال الكهرباء والإنارة العامة، وتنفيذ مجمعات ورش صناعية (تضم ورش حرفية، ومعرضاً لمنتجات الورش) على مستوى الوحدات المحلية، وكذا إنشاء وتطوير خدمات التضامن الاجتماعي، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مطالب المشروعات من الوحدات الاجتماعية، ومراكز تنمية الأسرة، ومراكز التأهيل الاجتماعي، والتنسيق بشأن الأراضي المطلوبة للإنشاء الجديد ويقوم الجهاز بالتنفيذ، وإنشاء وإحلال منازل الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والتوابع "سكن كريم" بناء على بيان المستحقين الذي يتم إعداده من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.