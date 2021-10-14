أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، بعد التقلبات الجوية التي حدثت اليومين الماضيين، ليسود طقس خريفى معتدل على باقي الأنحاء بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" :"يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف، لتسجل على القاهرة بين 32 إلى 33 درجة"، لافتًا إلى أنه يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى يصل إلى 10 درجات، وهو ما يجعل الجو أكثر برودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتابع شاهين: "أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة ستكون فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وهي أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية".

وأوضح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف معروف عنه بفصل التقلبات الجوية والسريعة فرغم اعتدال حالة الطقس إلا أنه يتخللة فترات من التغيرات الجوية السريعة، كما أننا يمكن أن نتعرض لأكثر من فصل في نفس اليوم، وهو ما يحدث الفترة الحالية حيث ترتفع درجات الحرارة صباحا وتنخفض مساء.

قال شاهين: "حتى الآن لم نسجل أي تقلبات جوية عنيفة أو فترة من عدم الاستقرار في حالة الطقس".