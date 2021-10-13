باكتساح.. مصر تفوز بمقعد نائب رئيس لجنة المرأة باتحاد البرلمانات الإفريقية

(مصراوي):

وجه الدكتور شريف الجبلي رئيس الوفد البرلماني المصري ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الأفريقية المنعقدة حاليًا بدولة جيبوتي، الشكر إلى لجميع القيادات و البرلمانيين الأفارقة على دعمهم التام لجهود الوفد البرلماني المصري في ترشيح النائبة رشا أبو شقرة على منصب نائب رئيس لجنة شئون المرأة بالبرلمان الإفريقي.

وقال "الجبلي" في تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات البرلمانات الأفريقية، إن الوفد البرلماني المصري ممثلاً شخصي كرئيس للجنة الشئون الأفريقية وبصحبة النائب عمرو هندي وكيل اللجنة والنائبة رشا أبو شقرة وجدنا كل الدعم والمساندة لمصر ولذلك فازت النائبة رشا أبو شقرة بهذا المنصب باكتساح، معربًا عن سعادته بما شاهده من دعم وتأييد كبيرين من قيادات وأعضاء اتحاد البرلمانات الأفريقية لمصر ولسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، أن جهود الوفد المصري منذ وصوله إلى جيبوتي ولقاءاته المكثفة مع مختلف الوفود الأفريقية، أسفرت حصول النائبة رشا أبو شقرة على 11 صوتًا من أصل 15 صوتًا، مشيرًا إلى أهمية هذا الفوز الكبير والذي يؤكد ثقة البرلمانيين الأفارقة في مصر ومجلس النواب المصري.