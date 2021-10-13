غدًا.. الجيزة: إطلاق قافلة علاجية شاملة بمركز الواحات البحرية - صور

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لمواطنيها بالقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، وفدًا ضم مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية طب الأزهر وبحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وممثل عن الجامعة البريطانية وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية بين الجهات المشاركة لإطلاق قافلة علاجية شاملة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية.

ورحب المحافظ، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التي بحاجة للتدخل إلى المستشفيات لتلقي الرعاية المناسبة وذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تحظى بمتابعة من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على توفير كافة سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

ونوه "راشد"، إلى أن القافلة يشارك بها أكثر من 50 عضوًا بالفريق الطبي ما بين كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين وذلك لتوقيع الكشف الطبي في تخصصات العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية على نفقة الدولة.

وحرص المحافظ، على الإلتقاء بالفرق الطبية المشاركة في القافلة، موجهاً الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة للسعي نحو التعاون مع الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن دعم الجهاز التنفيذي للدولة يمكن المؤسسات الأهلية الجادة من مضاعفة جهودها لصالح الشرائح الأكثر احتياجا، موضحا أن صناع الخير قدمت وتخطط لتقديم مزيد من الخدمات الإنسانية إلى شرائح غير القادرين في أنحاء محافظة الجيزة وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأن المؤسسة بصدد الإعداد لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة بأنحاء متفرقة من محافظة الجيزة، وأن قافلة الغد وبعد الغد تأتي استكمالا لهذه الجهود.

وأشار زمزم، إلى تنظيم قافلة الواحات يتم بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة والجمعية المصرية للشعب الهوائية وتستهدف توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجانا للأهالي من غير القادرين.

وأشار الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إلى أن قافلة الواحات البحرية سوف تستمر في عملها على مدار يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة وتنطلق في عملها في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً ويتم تنظيمها بمدرسة الباويطي الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة الواحات البحرية، وسوف تشمل الخدمات المقدمة بجانب توقيع الكشف الطبي تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استقبل اليوم الأربعاء فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم وذلك قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلى الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الأكثر احتياجا في كل ربوع محافظة الجيزة.