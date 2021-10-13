"أرجو أن تترحموا عليّ".. وصية طبيب شهير قتله متحور كورونا

(مصراوي):

نشر الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، عميد معهد القلب السابق، رسالة ووصية من الدكتور طارق عزيز استشارى القلب بمعهد القلب القومي، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس دلتا المتحور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان آخر ما كتبه طارق عزيز: "أحبائي أشكركم جدًا على كلماتكم الرقيقة وشعوركم الطيب ومحبتكم العميقة وهذا ما أثلج صدري ورفع من روحي المعنوية أنا أصبت بفيروس دلتا المتحور الرهيب والشرس أشكركم على دعواتكم لي، بقيت كلمة صغيرة أريد أن أقولها لربما يحدث لي شئ أنا أعطيت عمري و حياتي وصحتي للمعهد ونذرت نفسي لمساعدة المرضى الفقراء ولتعليم الأطباء والأمانة في العمل أنا لا أقول هذا الكلام لكي أمجد في نفسي والذي لم أسع له أبدا هناك مقال أعتز به كتبه عني ا د جمال شعبان منذ سنوات على "الفيس"، وللحقيقة كان يكتب مقالًا كل أسبوع عن شخصية طبية وعنده الموهبة والقدرة أن يغوص في أعماق الشخصية وكلامه يكون صحيحًا تماما بالإضافة إلى أنه لا ينسى من مد له يد العون وعلمه في أوائل فترة نيابته.

وتابع: "أنا هشير مقالته والتي لم أكن أنتوي أن أنشرها أبدا على مواقع المعهد، السبب الوحيد فقط هو أنه إذا حدث لي شئ أرجو أن تتذكروني وتترحموا عليا بهذا المقال".

وقام الدكتور جمال شعبان بتنفيذ وصيته وكتب: "رحمك الله نشرت لك المقال حسب وصيتك".