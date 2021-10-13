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الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد إجازة المولد النبوي

05:20 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن موعد إجازة المولد النبوي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب - أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1443 هجرية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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مصطفى مدبولي إجازة المولد النبوي الجريدة الرسمية

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