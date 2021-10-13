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لمواجهة كورونا.. الصحة: تطعيم 3.3 مليون موظف خلال 45 يوما

01:12 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
لمواجهة كورونا.. الصحة: تطعيم 3.3 مليون موظف خلال 45 يوما

الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك خطة للتوسع في مراكز تلقي اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مع اتباع اجراءات تحد من دخول المرضى الى المستشفيات أو أى هيئة تابعة لوزارة الصحة دون إظهار ما يفيد بتلقى اللقاح أو التوجيه بتلقى اللقاح، ووضع آلية لحث أولياء الأمور على تلقى اللقاح حفاظاً على صحة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أن إجمالى الجرعات المُقدمة للمواطنين بلغ 23,376,990 جرعة، تتوزع كالآتى: 15,132,679 للجرعة الأولى، و8,244,311 للجرعة الثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص، كما تم تطعيم 1.2 مليون شخص ينتمى لمنظومة التعليم العالي، ونحو مليون شخص ينتمى لمنظومة التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى التطعيم لهذه الفئات المستهدفة للحفاظ على العملية التعليمية بكافة مراحلها، موضحة أن العدد المتبقى المسجل لتلقى اللقاح حالياً حوالى مليون و200 ألف وجار العمل على الانتهاء منه فى خلال أسبوع.​

هالة زايد وزيرة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا

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