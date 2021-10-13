التموين: سداد 242 مليون جنيه قيمة مستحقات منافذ صرف السلع التموينية

كتب- مصراوي:

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان صحفي، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى.

وأكدت أن كل صاحب منفذ تموينى سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.