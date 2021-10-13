Masrawy logo white

التموين: سداد 242 مليون جنيه قيمة مستحقات منافذ صرف السلع التموينية

11:42 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
التموين: سداد 242 مليون جنيه قيمة مستحقات منافذ صرف السلع التموينية

السلع التموينية

كتب- مصراوي:

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان صحفي، أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 242 مليون جنيه عن شهر سبتمبر الماضى.

وأكدت أن كل صاحب منفذ تموينى سواء بقالين أو جمعيتى يمكنهم سحب مستحقاتهم فوراً من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

السلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين نقاط الخبز

الخبر التالى:

الجيزة: رفع 200 طن مخلفات وإزالة مخالفات تحويل وحدات سكنيه لمحال بحدائق الاهرام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أول نوفمبر.. الداخلية تعلن سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تثبيت الملصق الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا