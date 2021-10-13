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مواعيد وإجراءات.. طرح شقق جديدة بمدينة ١٥ مايو

04:00 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مواعيد وإجراءات.. طرح شقق جديدة بمدينة ١٥ مايو

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

تطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء يوم 18 أكتوبر الجاري، شقق بمدينة 15 مايو للبيع بنظام المزاد العلني.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم ٣١.

وأوضح رزق، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين ٦٨ إلى ٨٥ مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٨ أكتوبر وحتي يوم الخميس الموافق ٢٨ أكتوبر الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق ١٠ نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

وزارة الإسكان المزاد العلني وحدات سكنية مدينة 15 مايو

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