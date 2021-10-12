زيادة الدخل القومي.. "السياحة العالمية" تكشف مكاسب مصر بعد عودة الرحلات البريطانية

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، باستقبال مصر أولى الرحلات البريطانية في الغردقة والأقصر، قائلا:"مؤشر جيد جدًا ورائع".

وقال "البطوطي"، لمصراوي، إن هذا كان منتظرًا بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء بالمملكة المتحدة، لافتًا إلى أن مصر كوجهة سياحية، ستشهد موسم شتوي جيد وأن تكون معدلات التدفقات السياحية إلى مصر أعلى من العام القادم بنسبة حوالي 60% عن الموسم الماضي.

وتوقع البطوطي، أن يتحرك الطلب السياحي على مصر أكثر اعتبارًا من شهر نوفمبر 2021 بشكل أفضل، على أن تزيد السياحة البريطانية منتصف شهر ديسمبر 2021، موضحا أن شرم الشيخ والأقصر ستعمل بشكل أفضل منتصف ديسمبر المقبل، على أن يتعافى الطلب خلال الفترة المقبلة على وجهات كثيرة من ضمنها مصر.

وتابع البطوطي:"تعافي الطلب في الأسواق الأوروبية -"المصدر الرئيسي للحركة السياحية الوافدة إلى مصر"- أثر جيد جدًا على القطاع السياحي في مصر وسوف تستعيد شركات السياحة والفنادق عافيتها و تستأنف أعمالها وبالتالي تستعيد العمالة التي فقدت وظائفها أو تم تخفيض مرتباتها خلال الفترة الماضية، بجانب الاستفادة الاقتصادية للدخل القومي والاقتصاد المصري.

واستعرض البطوطي، مكاسب مصر بعد عودة الرحلات البريطانية إلى مصر على النحو التالي

- زيادة دخل الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

ـ نقل صور إيجابية عن مصر، رغم ظروف جائحة كورونا.

ـ التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة جائحة كورونا.

ـ الأمن والأمن والاستقرار السياسي في مصر.

ـ عودة المرشدين السياحيين والعمالة المتوقفة عن العمل خاصة في الفنادق.

ـ استفادة كافة العاملين بالسياحة، خاصةً مرشدي اللغة الإنجليزية والألمانية.

- عودة فتح الفنادق المغلقة وزيادة الطاقة الفندقية.

وأشار إلى أن السائح الإنجليزي، يتميز بارتفاع معدلات الانفاق، في عمليات التسوق سواء في السوبر ماركت أو في البازارات.

وكانت السفارة البريطانية في مصر، أعلنت الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، إزالة مصر من قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة قائلة :"تم إزالة مصر من قائمة النصح بعدم السفر إلا للضرورة، بناءً على التقييم الحالي لمخاطر كوفيد19".

وتابعت السفارة: "إذا كنت تخطط للسفر إلى مصر، فتأكد من قراءة إرشادات السفر الخاصة بنا قبل السفر، وتأكد من استعدادك للسفر، بما في ذلك عن طريق شراء تأمين السفر الذي يوفر تغطية كافية".