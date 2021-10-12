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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ محطة رفع مياه شرب جديدة بمدينة بدر

04:47 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ محطة رفع مياه شرب جديدة بمدينة بدر

المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مشروع محطة رفع مياه شرب جديدة رقم (4) وخط المياه الناقل قطر 1600مم، لإمداد مدينة بدر بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة أعداد المقيمين وتغذية المناطق الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية بالمدن الجديدة،

وخلال الجولة، تابع مسئولو الإسكان، أعمال صب الحوائط وسقف غرف الدخول والخروج وأعمال النجارة للحوائط الداخلية المتبقية للخزان الأرضي رقم 1 .

كما تابع مسئولو الإسكان، أعمال العزل الأفقي للخزان الأرضي وأعمال الحدادة للبشة المسلحة للخزان الأرضي رقم 2.

من جانبه أوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة يتم تنفيذها بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى حوالي 27 % ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي خزانين سعة تخزين 10 آلاف متر، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن. ‏

ووجه المهندس كمال بهجات، خلال جولته، بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، المتوقع تحقيق كثافة سكانية بها.

كمال بهجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطاع التنمية تطوير المدن محطة رفع مياه شرب جديدة مدينة بدر

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