سكن لائق وكريم.. مدبولي للمستحقين: نسعى للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ورافق رئيس الحكومة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة "حياة كريمة".



وجدد مدبولي تأكيد المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات؛ بما يسهم في سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطني القرى المستهدفة من خلال المبادرة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته، موقف المشروعات التي يتم تنفيذها؛ حيث تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية لتأهيل وتبطين ترعة الزرقاني، والتي يمتد طولها لـ4.15 كم، وفرع حاجر كومير بطول 1.92 كم.



وتأتي تلك الأعمال ضمن تأهيل 3 ترع تخدم قرية الدير التي تقع شرق مركز إسنا، حيث تم الانتهاء من ترعتَي الدير، وساحل الدير.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف العمليات الجارية بدائرة الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا، في ما يتعلق بتأهيل وتبطين الترع، والتي تتضمن محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي الأطوال التي تم التعاقد عليها خلال العام المالي 2021/2022، بتلك المحافظات والجاري تنفيذها، وصلت إلى 238.403 كم، بينما يبلغ إجمالي الأطوال الجاري التعاقد عليها واستكمال إجراءات طرحها 84.68 كم.

وتمت الإشارة إلى أنه طبقا لتوزيع الأطوال على محافظات قنا والأقصر وأسوان تستحوذ محافظة الأقصر على 203.09 كم، من إجمالي الأطوال التى تم التعاقد عليها والجاري تنفيذها خلال العام المالى 2021/2022، ويتم تنفيذها من خلال 5 مشروعات، 3 مشروعات منها فى نطاق مركز إسنا لخدمة قرى الدير، وحاجر كومير، وزرنيخ، والحلة، والمطاعنة، وتوماس 1و2، حيث يتم تغطية قاع وجوانب الترع الرئيسية وفروعها بطبقة الدبش بسمك 30 سم، وكذا تغطيتها بطبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، وبعض الترع يتم تبطينها بطبقة من الرمل سمك 10 سم، وتعلوها طبقة من الخرسانة المسلحة سمك 15 سم، وذلك وفقًا لنوعية التربة والقطاع التصميمي لها.



وتفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، بالدير وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كل أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها في مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم.



ووجه مدبولي، خلال تفقده عددًا من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل في قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلًا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذي تم البدء في تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضي من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات الاقصر، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتي رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطي طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثاني من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول ٦٣ كم.



وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى موقف مشروعات الصرف الصحي بقرى محافظة الأقصر المستهدفة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن القرى المخدومة والجاري العمل بها في مركزي إسنا، وأرمنت، تصل إلى 28 قرية، حيث تم الانتهاء من 3 قرى، وجار العمل على باقي القرى.



ونوه رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى محافظة الأقصر، والتي يصل عددها إلى 56 قرية في 7 مراكز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 4 قرى وجار تسليمها، إلى جانب استكمال تنفيذ الأعمال بالمشروعات الموجودة بالمناطق الريفية والتي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.



وأضاف إسماعيل أن نسبة تغطية مياه الشرب بالمحافظة تصل إلى 99.9%، وأنه جار تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع؛ بهدف زيادة الضغوط في الشبكات وتحسين نوعية المياه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، وجار الانتهاء من عدد آخر لخدمة المناطق المستجدة والامتدادات العمرانية، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.3 مليون مواطن، منوهاً كذلك بأن نسبة تغطية مدن المحافظة بخدمة الصرف الصحي تصل إلى 63%، وأنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحي ببعض المناطق، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 6 محطات معالجة، وجار استكمال أعمال توصيل الخدمة لعدد من المناطق.



وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، والتي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس عبد الناصر سعد الله، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أوضح خلاله أن تلك المشروعات تشمل أعمالًا إنشائية وتوسع لعدد 39 مشروعًا، كما تتضمن صيانة ورفع كفاءة لعدد 50 مشروعًا، مضيفاً أن قرية الدير التابعة لمركز إسنا تشهد أعمال تطوير مدرسة الشهيد هاشم السيد الابتدائية والتوسع في منشآتها، وتتضمن أعمال التوسع إنشاء 14 فصلًا جديدًا، ومن المقرر أن تستوعب 1028 تلميذًا، لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول من 70 تلميذًا؛ لتصبح 33 تلميذًا، وتم التنويه خلال تفقد رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية للمدرسة إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير والتوسع في مطلع العام المقبل.



ووجَّه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من رفع كفاءة مبنى المدرسة لتشغيله خلال نوفمبر من العام الدراسي الحالي الذي بدأ بالفعل، وحرص رئيس الوزراء خلال تفقده عددًا من مدارس القرية، على الاستفسار عن الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مدرسة "محمد البي"، حيث تابع سير العملية التعليمية وانتظام التلاميذ في الصفوف الدراسية المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن متوسط الكثافة بالفصل تصل إلى 40 طالباً، وأجرى حواراً ودياً مع التلاميذ، مؤكداً ضرورة الحرص على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، حرصاً على سلامتهم.

واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على موقف أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الدير، بمركز إسنا، حيث أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المجمع سيتضمن أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدني، والشهر العقاري، والبريد، ومكتب للتموين، ومكتب للتضامن الاجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى، ومركز تكنولوجي، وتمت الإشارة إلى أنه من المخطط تنفيذ 9 مجمعات لخدمات المواطنين على مستوى مركز إسنا، إلى جانب 4 مجمعات أخرى بمركز أرمنت، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري.



وتفقد مدبولي أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ووجه بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه بالاهتمام بالملاعب الرياضية ومراكز الشباب في قرية الدير، في ظل عدم وجود عدد كاف منها لخدمة شباب القرية.



وتمت الإشارة إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الأقصر تشمل إقامة عدد كبير من الوحدات المحلية في مركزي إسنا، وأرمنت، حيث تشمل إقامة 9 وحدات محلية في مركز إسنا في 27 قرية وتخدم 171 من التوابع والكفور والنجوع بعدد سكان يصل إلى 467 ألف مواطن، كما تشمل إقامة 4 وحدات محلية في 7 قرى تضم 87 من التوابع والكفور والنجوع، بعدد سكان يبلغ 189 ألف مواطن.



واطلع رئيس الوزراء خلال جولته في قرية الدير على عينة من "المونة الأسمنتية" بديلة الأسفلت، التي سيتم رصف طرق القرية بها، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المونة عبارة عن مادة معالجة كيميائيًّا باستخدام نوع معين من الأسمنت المعروف بـ"أسمنت العريش" المحسن باستخدام تكنولوجيا النانو، وسيتم استخدامها في رصف طرق القرية ما عدا المداخل الرئيسية، حيث توافقت أهالي القرية على أن هذا النوع من المونة الأسمنتية يسهل مرور الدواب.



واختتم رئيس الوزراء ومرافقوه جولتهم بقرية الدير بتفقد مركز طب الأسرة بالقرية، الذي تم إنشاؤه ليخدم 55363 مواطنًا، حيث تبعد أقرب وحدة صحية عن القرية بنحو 11 كم وتقع في الهنادي، كما يبعد أقرب مركز طب أسرة مماثل عن القرية بنحو 7 كم ويقع في مركز إسنا، بينما تبعد أقرب مستشفى عن القرية وهي مستشفى طيبة التخصصي بنحو 7.5 كم ، وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مركز طب الدير الذي سيقدم خدماته للمواطنين خلال الفترة المقبلة؛ وأجرى حواراً مع مسؤولي المركز، مستفسراً عن إعداد المواطنين المسجلين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أوضحوا أنه تم تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن من إجمالي مستهدف نحو 44 ألف مواطن.



واطلع مدبولي على الخدمات التي ستقدم بالمركز، وتشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، وخدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، حيث سيتم تقديم الرعاية المتكاملة للطفل المريض واكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمات تنظيم الأسرة، وطب الأسنان، والتطعيمات، والصيدلة، وخدمات مكاتب الصحة ونادي الأسرة، وخدمات مراقبة البيئة والأغذية.



ووجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تشغيل مبنى مستشفى القروي بقرية الدير، والذي تم بناؤه منذ عام 1998، لتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية بحلول نهاية الشهر الجاري، استجابة لطلب أحد المواطنين الذي شكى توقف تشغيل مبنى المستشفى.