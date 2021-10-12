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عودة المواعيد لطبيعتها.. المترو: انتهاء أعمال توسعة الدائري أعلى محطة المرج الجديدة

03:01 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
عودة المواعيد لطبيعتها.. المترو: انتهاء أعمال توسعة الدائري أعلى محطة المرج الجديدة

محطة مترو المرج الجديدة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الإنتهاء من أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول وعودة مواعيد القطارات بمحطة المرج الجديدة إلى طبيعتها من ٥.١٥ صباحا.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخط الأول والثانى طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ م ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ م، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ م.

وأضافت الشركة، أنه يتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ م.

مواعيد المترو مترو الأنفاق محطة المرج الجديدة توسعة الدائري

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