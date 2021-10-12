Masrawy logo white

بعد شفائه من "كورونا" .. الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم "الحياة اليوم"

02:46 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
بعد شفائه من "كورونا" .. الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم "الحياة اليوم"

الإعلامي محمد مصطفى شردي

كتب- مينا غالي:

بعد تماثله للشفاء التام، يعود الإعلامي محمد مصطفى شردي، فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده بمدينة عمّان بالمملكة الأردنية للمشاركة في أحد المؤتمرات، حيث قضى شردي فترة العزل الخاصة به في عمّان بعد اكتشاف إصابته فور إجراءه فحص pcr في المطار عقب وصوله.

ومن المقرر أن يفتح الإعلامي محمد شردي مساء اليوم ملف الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مع مجموعة من المتخصصين، كما يشارك المواطنين تجربته مع الفيروس، فيما يستكمل خلال الفترة المقبلة سلسلة حلقاته عن الجمهورية الجديدة ومتابعة المشروعات القومية في ربوع مصر.​

محمد مصطفى شردي برنامج الحياة اليوم فيروس كورونا المملكة الأردنية

الخبر التالى:

رئيس الصناعات الهندسية: نسعى للقضاء على مراكز خدمة الصيانة الوهمية لحماية المستهلك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
846

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

788

متعافون اليوم

313259

إجمالي الإصابات

17726

إجمالي الوفيات

264345

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا