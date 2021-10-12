بعد شفائه من "كورونا" .. الإعلامي محمد شردي يعود الليلة لتقديم "الحياة اليوم"

كتب- مينا غالي:

بعد تماثله للشفاء التام، يعود الإعلامي محمد مصطفى شردي، فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، وذلك بعد غيابه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده بمدينة عمّان بالمملكة الأردنية للمشاركة في أحد المؤتمرات، حيث قضى شردي فترة العزل الخاصة به في عمّان بعد اكتشاف إصابته فور إجراءه فحص pcr في المطار عقب وصوله.

ومن المقرر أن يفتح الإعلامي محمد شردي مساء اليوم ملف الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مع مجموعة من المتخصصين، كما يشارك المواطنين تجربته مع الفيروس، فيما يستكمل خلال الفترة المقبلة سلسلة حلقاته عن الجمهورية الجديدة ومتابعة المشروعات القومية في ربوع مصر.​