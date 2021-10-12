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التراس: العربية للتصنيع ظهير للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا

08:58 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
التراس: العربية للتصنيع ظهير للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا

الفريق عبد المنعم التراس

القاهرة - أ ش أ:

قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس إن "العربية للتصنيع" تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية؛ لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، مؤكدا أن الهيئة تضع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع الهند وكافة الدول الصديقة وايضا تبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات.

وشدد التراس على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الدول الصديقة لمصر، مشيرا إلى أن "العربية للتصنيع" تحرص على فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول الصديقة وإتاحة الفرصة لتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

وأعرب التراس - خلال زيارة وفد كلية الدفاع الوطني الهندية، للهيئة العربية للتصنيع - عن اعتزازه بزيارة بالوفد الهندي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية وتطورها وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بدولة الهند الصديقة.

وحرص التراس على فتح حوار مفتوح مع الوفد الهندي ،تناول فيه تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، مشيرا إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد كلية الدفاع الوطني الهندية عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ،حيث أطلع الوفد علي نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة ،وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.​

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عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع مصر توطين التكنولوجيا

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