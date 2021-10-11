القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المنافسات الرياضية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكرسى المتحرك ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالخدمات والأنشطة وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم في كافة المجالات، كذلك حرص الجمعية على التطوير المستمر لآليات العمل بما يسهم في توفير المكانة اللائقة لكافة المحاربين القدماء وضحايا الحرب عرفاناً بما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وفي نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.​