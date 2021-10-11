وزير النقل المصري يستقبل نظيره اليمني لبحث التعاون المشترك

كتب- مصراوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، نظيره اليمني الدكتور عبدالسلام صالح حميد، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وأشاد الفريق كامل الوزير في بداية اللقاء، بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدًا أن كافة إمكانات وزارة النقل المصرية مسخره للتعاون مع وزارة النقل اليمنية في كافة قطاعات النقل، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية الوطنية تعمل في مجال البنية التحتية وتطوير قطاعات النقل في عدد من الدول العربية مثل العراق وليبيا والسودان، وإنها على استعداد لتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة من الجانب اليمني.

من جانبه أشاد وزير النقل اليمني، بالعلاقات بين الجانبين وبالدور الكبير الذي تقوم به مصر للتعاون مع كافة الدول العربية، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى أن الجانب اليمني يتطلع إلى التعاون المشترك في مجال النقل البحري والبري وخاصة في مجال تطوير الموانئ البحرية اليمنية والبنية التحتية وفي مجال التدريب والتأهيل الفني للعاملين في قطاع النقل باليمن نظرًا للخبرة الكبيرة التي تتتمع بها مصر في هذا المجال ولوجود عدد كبير من المعاهد المتخصصة في قطاعات النقل في مصر.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء على تكثيف التنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة وعقد اجتماعات مشتركة على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب الأسبوع القادم لدراسة تفعيل البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال السنوات الماضية بين الجانبين في مجال النقل البحري والبري، وبحث المشاركة والاستثمارات في مشروعات النقل باليمن والمشاركة في وضع آلية عمل مشتركة لتطوير الموانئ اليمنية وتدريب العاملين في قطاع النقل باليمن بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحث الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أطر التعاون المشترك.