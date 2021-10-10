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رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال تأهيل محطة معالجة المخلفات الصناعية بعتاقة

09:20 م الأحد 10 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال التشغيل والصيانة والتأهيل لمحطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، يرافقها مسئولو الجهاز، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروع للانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وخلال الجولة، حرصت رئيس الجهاز، على أخذ عينات من مياه الصرف قبل وبعد المعالجة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، مشددةً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ مشروع خزان التكديس سعة 10 آلاف م3، والجاري تنفيذه ضمن مشروع ري الغابة الشجرية، مشيرةَ إلى أن نسبة تنفيذ الخزان بلغت نحو 87%، كما بلغت نسبة تنفيذ إجمالي المشروع والذي يشمل (َخط طرد 700 مم - محطة رفع - خزان تكديس) 72%، بتكلفة إجمالية 64.4 مليون جنيه.

خليج السويس أسماء مخلوف المخلفات الصناعية عتاقة

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