برلماني: إقرار استراتيجية صناعة السيارات سيجعل مصر سوقًا تصديرية لدول القارة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعي السيارات في العالم، من شأنه أن يجعل مصر أحد أهم مراكز صناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، وسوقًا تصديرية لكل دول القارة، لافتًا إلى أن مصر لديها كل الإمكانات والمقومات لتوطينها.

وأشار السلاب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجستي المزمع أن تنشئه شركة "مرسيدس" العالمية، في العين السخنة؛ لتوزيع السيارات محليًّا وعالميًّا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التي تسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية في إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهي صناعة السيارات؛ وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزًا لهذه الصناعة.

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنته تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه في حال الحاجة إلى إقرار أي تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم؛ لتحقيق الهدف القومي بتحويل منطقة شرق قناة السويس إلى مركز لصناعة السيارات في المنطقة.