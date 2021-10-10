Masrawy logo white

برلماني: إقرار استراتيجية صناعة السيارات سيجعل مصر سوقًا تصديرية لدول القارة

12:21 م الأحد 10 أكتوبر 2021
برلماني: إقرار استراتيجية صناعة السيارات سيجعل مصر سوقًا تصديرية لدول القارة

محمد مصطفى السلاب

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة الكبير بصناعة السيارات والعمل على إقرار استراتيجية صناعة السيارات والمحادثات مع كبار مصنعي السيارات في العالم، من شأنه أن يجعل مصر أحد أهم مراكز صناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط، وسوقًا تصديرية لكل دول القارة، لافتًا إلى أن مصر لديها كل الإمكانات والمقومات لتوطينها.

وأشار السلاب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن تسليم أرض المركز اللوجستي المزمع أن تنشئه شركة "مرسيدس" العالمية، في العين السخنة؛ لتوزيع السيارات محليًّا وعالميًّا، سيكون بادرة لجذب المزيد من كبار الشركات إلى المنطقة لإقامة مزيد من المشروعات التي تسعى الحكومة أن تكون مشروعات صناعية في إحدى أهم الصناعات الثقيلة وهي صناعة السيارات؛ وهو ما يتطلب تقديم حوافز تلائم طبيعة الهدف المراد تحقيقه من جعل مصر مركزًا لهذه الصناعة.

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن لجنته تدعم كل ما من شأنه النهوض بالصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه في حال الحاجة إلى إقرار أي تشريعات تتعلق بتهيئة البيئة التشريعية المؤهلة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، سيكون لها كامل الدعم؛ لتحقيق الهدف القومي بتحويل منطقة شرق قناة السويس إلى مركز لصناعة السيارات في المنطقة.

محمد مصطفى السلاب صناعة السيارات مجلس النواب

الخبر التالى:

المتحدث العسكري ينشر فيديو "للفريق سعد الدين الشاذلي".. فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

611

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تغطية خاصة| "رجعوا التلامذة".. إقبال كبير بالمدارس في أول أيام العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا