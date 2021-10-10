بكمامة وعلم.. مدارس القاهرة تستقبل التلاميذ في بداية عام دراسي جديد

صور - أسطورة.. كيف ظهر "بيج رامي" على منصة التتويج هذا العام؟

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- محمود بكار:

استقبلت مدارس حدائق القبة بمحافظة القاهرة، التلاميذ في أول يوم دراسي، باتباع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية.

ويرصد "مصراوي" بالصور لحظة دخول التلاميذ المدارس، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته بعد أن تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب.

ويبلغ عدد مدارس القاهرة حوالي 5624 مدرسة منها 2900 مدرسة حكومية وتضم حوالي 2.5 مليون طالب.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد صباح اليوم، مدرستي سراي القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

ووجه المحافظ، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته.