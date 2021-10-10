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بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان" ممارسة عمله؟

11:13 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان" ممارسة عمله؟

السفيرة مشيرة خطاب

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان موعد بدء عمل التشكيل الجديد للمجلس والذي أقره البرلمان منذ عدة أيام.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الاجتماع الأول وفق التشكيل الجديد للمجلس لم يحدد بعد وذلك بسبب عدم صدور قرار رسمي بالتشكيل.

وأشار المصدر، إلى أنه من المرتقب خلال الأيام القادمة صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل المجلس الجديد.

وأوضح أنه عقب صدور هذا القرار الجمهوري ستبدأ فترة الولاية الفعلية للمجلس القومي بتشكيله الجديد المعتمد من البرلمان.

كان مجلس النواب وافق على التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أيام، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم نائبا للرئيس.

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المجلس القومي لحقوق الإنسان البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب مشيرة خطاب

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