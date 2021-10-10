ضبط أقراص مخدرة مع راكبين قادمين من لندن وباريس بمطار القاهرة

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كتب - محمد عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالمطار من ضبط راكبين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، وذلك أثناء عودتهما من لندن وباريس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه محمد فرج مأمور الجمرك، في راكب أجنبي من أصل مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وبتفتيش حقائب الراكب تحت إشراف أحمد فوزي مدير الحركة، عثر على 357 قرص مخدر ومطحنة خاصة بالمخدرات.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبهت سلطات جمارك المطار في راكب مصري، وبتفتيش حقائبه عثر على 350 قرص مخدر.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، بتحرير محضري ضبط ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.​