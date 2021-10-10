تغطية خاصة| أول عربي.. "بيج رامي" يحقق إنجازا بفوزه بـ"مستر أولمبيا" مرتين

كتب - محررو مصراوي:

توج البطل الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021 التي تستضيفها مدينة أورلاندو الأمريكية، للعام الثاني على التوالي كأول مصري وعربي يحقق هذا الإنجاز.

وعمت الفرحة أسرة لاعب كمال الأجسام عقب إعلان فوزه بالبطولة، التي تعد من أبرز بطولات كمال الأجسام في العالم، حيث شهد منزله في محافظة كفر الشيخ إطلاق الهتافات عن الفرحة بالفوز بالبطولة مثل "الساندو عندنا.. ومحدش قدنا".

ويمكنكم متابعة تغطية مصراوي لبطولة مستر أولمبيا 2021 بالأسفل

وزير الرياضة يهنئ بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بـ"مستر أولمبيا" للعام الثاني توالياً

"الساندو عندنا وماحدش قدنا".. فرحة أسرة "بيج رامي" بعد فوزه بمستر أولمبيا (فيديو)

حدث ليلاً| بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا.. وبيروت أظلمت بالكامل

بيج رامي يفوز بمستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

بعد إعلان دعمه في نهائي مستر أولمبيا..أسرة "بيج رامي" توجه رسالة لمحمد هنيدي

"مصراوي" في منزل "بيج رامي".. تفاصيل الاتصال الأخير قبل بدء نهائي بطولة مستر أولمبيا (فيديو وصور)

"ظهر بشكل رهيب".. محمد هنيدي يدعم بيج رامي قبل نهائي مستر أولمبيا