حدث ليلاً| بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا.. وبيروت أظلمت بالكامل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262654 حتى اليوم.

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بيج رامي يفوز بمستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

فاز المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ"بيج رامى"، صباح اليوم الأحد، بلقب مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثانى على التوالى.

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بعد إعلان دعمه في نهائي مستر أولمبيا..أسرة "بيج رامي" توجه رسالة لمحمد هنيدي

وجهت أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، اليوم الأحد، رسالة للفنان محمد هنيدي، وذلك بعد إعلانه دعمه أثناء خوضه نهائي بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام.

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"مصراوي" في منزل "بيج رامي".. تفاصيل الاتصال الأخير قبل بدء نهائي بطولة مستر أولمبيا (فيديو وصور)

تجمع أفراد أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمشاهدة نهائى بطولة مستر أولمبيا، والتي يشارك فيها رامي، وتقام فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

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استشاري طب نفسي: للجوء للضرب من شأنه زيادة العنف وضعف التحصيل الدراسي

قال الدكتور مجدي إسحاق، استشاري طب العائلة والعلاج السلوكي والإرشاد النفسي، إن درجة الذكاء والقدرات الذهنية عند الأطفال متباينة، وليس التفوق الرقمي والدراسي دليل على تفوق الطفل في حياته العملية مستقبلًا.

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والد طفل مدرسة الدقهلية: "ابني عنده رهبه من اندفاع الطلاب"

علق عادل عبد الوهاب، والد الطفل "أحمد"، صاحب واقعة البكاء في أول يوم دراسة مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال تفقده لإحدى مدارس المحافظة، قائلًا: "إبني في سنة أولى إبتدائي وكان عنده خوف نسبي في أول يوم دراسي طبيعي رهبة أول يوم".

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"لقيته بيعيط".. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل واقعة طفل "ادينى الواجب عايز اروح"

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تفاصيل واقعة طفل "أديني الواجب عايز أروح"، في مدرسة منية سندوب للتعليم الأساسي، قائلًا: "إنه عند مروره وتفقده لعدد من المدارس في نطافة المنصورة اليوم السبت، وجد طفل يبكي داخل الفصل".

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مصدر أمنى ينفي ادعاء إخواني بتورط مصر في تجارة الأعضاء البشرية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على صفحة أحد العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية "هارب" على مواقع التواصل الاجتماعي بتورط الدولة المصرية في تجارة الأعضاء البشرية.

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"بيروت أظلمت بالكامل".. أديب معلقًا على انقطاع الكهرباء في لبنان

علق الإعلامي عمرو أديب، على انقطاع الكهرباء في لبنان، قائلا: "مفيش بلد حصلها كدا في العالم".

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