8 قرارات و12 اجتماعًا.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء "إنفوجرافيك"

كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2021، تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وتمت الموفقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، حيث نص مشروع القانون في جزء منه على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.